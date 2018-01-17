Прощальные матчи – после ЧМ-2018.

Бразильский футболист Роналдиньо завершил профессиональную карьеру игрока. Об этом в интервью Globo Esporte сообщил его брат и официальный представитель Роберто де Ассис Морейра.

"Это окончательное решение. Мы сделаем нечто грандиозное после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Проведем ряд мероприятий в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно, организуем матч сборной Бразилии", - заявил собеседник издания.

Роналдиньо родился в 1980 году в Порту-Алегри. Футболом начал заниматься в 7 лет. Пик его карьеры пришелся на 2003-2011 годы, когда бразилец выступал за испанскую "Барселону" и итальянский "Милан". За годы клубной карьеры футболист провел 441 матч и забил 167 мячей. За национальную сборную играл с 1999 по 2013 год (97 матчей, 33 гола).

На счету Роналдиньо титул чемпиона мира 2002 года, чемпиона Испании, Италии и победителя Лиги чемпионов. В 2005 году был признан лучшим футболистом мира.