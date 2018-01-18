На Олимпиаде.

Объединенная корейская женская сборная по хоккею может выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. Соглашение о формировании команды было достигнуто между Южной Кореей и КНДР. Кроме того, страны договорились о том, что пройдут под одним флагом на церемонии открытия Игр, сообщает Ренхап.

Совместное "дефиле" спортсменов соседствующих стран уже случалось – например, на Азиатских зимних играх, проходивших в Китае в 2007 году. А вот решение о создании общей хоккейной команды является беспрецедентным. Впрочем, этому могут помешать бюрократические нюансы, передает "Уралинформбюро".

Предполагается, что несколько хоккеисток из КНДР присоединятся к уже сформированной команде Южной Кореи. Однако в таком случае состав корейской команды будет больше, чем у других команд. Против этого уже выступила Швейцария.

Другой вариант – заменить несколько южнокорейских хоккеисток представительницами КНДР. Но против этого выступает тренер сборной Сара Мюррей. По ее словам, нынешний состав работал вместе 3-4 года, добавлять в сыгранную команду новых спортсменок опасно. При этом специалист заметила, что игроки из КНДР уступают в классе коллегам из Южной Кореи.

Решение о принципе формирования объединенной корейской команды предстоит принять МОК и Международной федерации хоккея с шайбой.