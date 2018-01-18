×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Южная Корея и КНДР решили объединитьсяСегодня в 08:45

  • Текст

На Олимпиаде.

Объединенная корейская женская сборная по хоккею может выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. Соглашение о формировании команды было достигнуто между Южной Кореей и КНДР. Кроме того, страны договорились о том, что пройдут под одним флагом на церемонии открытия Игр, сообщает Ренхап.

Совместное "дефиле" спортсменов соседствующих стран уже случалось – например, на Азиатских зимних играх, проходивших в Китае в 2007 году. А вот решение о создании общей хоккейной команды является беспрецедентным. Впрочем, этому могут помешать бюрократические нюансы, передает "Уралинформбюро".

Предполагается, что несколько хоккеисток из КНДР присоединятся к уже сформированной команде Южной Кореи. Однако в таком случае состав корейской команды будет больше, чем у других команд. Против этого уже выступила Швейцария.

Другой вариант – заменить несколько южнокорейских хоккеисток представительницами КНДР. Но против этого выступает тренер сборной Сара Мюррей. По ее словам, нынешний состав работал вместе 3-4 года, добавлять в сыгранную команду новых спортсменок опасно. При этом специалист заметила, что игроки из КНДР уступают в классе коллегам из Южной Кореи.

Решение о принципе формирования объединенной корейской команды предстоит принять МОК и Международной федерации хоккея с шайбой.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×