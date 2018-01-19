"В такой не хочется побеждать": в соцсетях забраковали олимпийскую форму сборной РоссииСегодня в 12:19
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Нейтральную.
Официальный поставщик экипировки Олимпийского комитета России ZASPORT представил на суд общественности эскизы нейтральной формы для Игр-2018. Фотографии опубликованы на официальной странице компании в Instagram, передает "Уралинформбюро".
Производители спортивной одежды сразу оговариваются: "Согласно регламенту, экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР". Поэтому на парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки будет нанесен логотип Olympic Athlete from Russia (OAR).
Сама форма "нейтральных" спортсменов, как и форма олимпийской российской сборной и юношеской сборной России выполнена в "трендовом" сером, красном и белом цветах. Оставлен ей и свободный крой стиля кэжуал. Все это в совокупности придает атлетам вид дворовой шпаны конца 90-х - начала 2000-х.
Правда, на толстовках из этой коллекции нет ставшего мемом в соцсетях "Финиша" ниже поясницы. Однако и тут пользователи Сети нашли над чем посмеяться: "Серота сирота", "форма на эскизах и поза людей не похожи на спортивные (особенно в глаза бросаются джинсы). впечатление, что это урбан аутфит гоши рубчинского лет через 20", "В такой форме не хочется побеждать, в такой форме хочется придти и убрать олимпийскую площадку после игр" (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.).
Экипировкой российских атлетов занимается фирма дочери "завхоза" ФСБ. Компания ZASPORT "засветилась" в индустрии в 2014 году, выпустив серию футболок с надписями "Санкции? Не смешите мои Искандеры", "Тополь санкций не боится" и другими. Предыдущие 15 лет национальные олимпийские сборные одевала Bosco Sport.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 98 комплектов медалей в 7 видах спорта. Российские атлеты выступят на Играх под нейтральным флагом.
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