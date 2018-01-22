Обнародован список сборной.

Федерация фигурного катания России обнародовала список спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В него, не считая запасных, вошли 15 человек, передает "Уралинформбюро".

За золото в женском одиночном катании будут бороться Алина Загитова, Евгения Медведева и Мария Сотскова, в мужском - Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

В соревнованиях спортивных пар примут участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт.

Соревноваться в танцах на льду будут Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин.

На Играх в Южной Корее, которые будут проходить с 9 по 25 февраля, россияне выступят под нейтральным флагом и в форме, не содержащей символику РФ. Соответствующее решение ранее принял Международный олимпийский комитет.

Олимпиада-2014, проходившая в Сочи, завершилась триумфом российских фигуристов. Отечественные спортсмены выиграли три золота (Аделина Сотникова в соревнованиях одиночниц, Татьяна Волосожар и Максим Траньков – в парном катании, а также россияне победили в командных соревнованиях), серебро (Ксения Столбова и Федор Климов – парное катание) и бронзу (Елена Ильиных и Никита Кацалапов – танцы на льду).