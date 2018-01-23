Прошел слух о недопуске Виктора Ана к ОИ-2018.

Самый титулованный шорт-трекист мира Виктор Ан, выступающий за Россию, отстранен от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"Также не допущены его партнеры по команде - Денис Айрапетян и Владимир Григорьев", - отметил инсайдер. Поводом для репрессий якобы стало упоминание российских шорт-трекистов в "допинговом" докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, передает "Уралинформбюро".

В Союзе конькобежцев России данную информацию не подтверждают. "Мы изучали доклад Макларена, мы не нашли там упоминание Виктора Ана", - говорит глава СКР Алексей Кравцов.

А вот в Международном олимпийском комитете (МОК) отдельный случай комментировать не стали, лишь посоветовали дождаться опубликования списка приглашенных на Игры спортсменов.

В случае если отстранение Виктора Ана от выступлений Пхенчхане окажется правдой, подать апелляцию на решение МОК спортсмен попросту не успеет - Игры начнутся 9 февраля.

Коллеги шорт-трекиста видят в этом политический подтекст - до декабря 2011 года Виктор Ан представлял на международных соревнованиях Республику Корея, а потом переехал в РФ и получил российское гражданство. Уже в новом статусе он выиграл 3 золота сочинских Игр, став 6-кратным олимпийским чемпионом. Видимо, на исторической родине "богу шорт-трека", как называют его поклонники, совсем не рады.