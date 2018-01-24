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Судьям ЧМ-2018 поможет видеоассистент 23 января в 11:22

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В решении спорных вопросов.

На чемпионате мира по футболу 2018 года будет применяться система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом заявил коммерческий директор Международной федерации футбола (FIFA) Филипп Ле Флок, пишет Sky Sports.

"Я думаю, это здорово, что технологии приходят футбол, они делают игру справедливее", - заявил представитель FIFA.

По словам Ле Флока, федерация уже ведет переговоры с потенциальными спонсорами, которые помогут внедрить VAR на грядущем мундиале.

Система видеопомщи тестируется с марта 2016 года. На сегодня на ее счету 804 матча, точность принятия решений во время которых достигла 98,9%. Среди "отсмотренных" VAR игр клубный чемпионат мира в Японии (2016) и Кубок конфедераций в России (2017), передает "Уралинформбюро".

Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре игры группового этапа.

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