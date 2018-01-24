Вместе с Сергеем Устюговым.

Шорт-трекист Виктор Ан, скорее всего, все-таки не выступит на Олимпиаде-2018. По предварительным данным, его, как и биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова, нет в списке потенциальных участников Игр в Пхенчхане. Об этом заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, пишет "Спорт Экспресс".

ОКР намерен выяснить у Международного олимпийского комитета (МОК), почему спортсмены, не замешанные ни в одном допинговом скандале, не попали в перечень, передает "Уралинформбюро".

По словам Позднякова, МОК вправе не приглашать определенных атлетов на Игры, но по обоснованным основаниям. Кроме того, причины отказа должны разъяснить спортсменам.

Список ОКР из 358 фамилий атлетов - возможных участников Олимпиады-2018 - рассматривает специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрона. К 28 января она должна обнародовать имена приглашенных на зимние Игры россиян. Окончательный список выступающих под нейтральным флагом атлетов из России может включать около 200 спортсменов.