Виктора Ана и Антона Шипулина записали в олимпийские отказники23 января в 13:54
- Текст
Вместе с Сергеем Устюговым.
Шорт-трекист Виктор Ан, скорее всего, все-таки не выступит на Олимпиаде-2018. По предварительным данным, его, как и биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова, нет в списке потенциальных участников Игр в Пхенчхане. Об этом заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, пишет "Спорт Экспресс".
ОКР намерен выяснить у Международного олимпийского комитета (МОК), почему спортсмены, не замешанные ни в одном допинговом скандале, не попали в перечень, передает "Уралинформбюро".
По словам Позднякова, МОК вправе не приглашать определенных атлетов на Игры, но по обоснованным основаниям. Кроме того, причины отказа должны разъяснить спортсменам.
Список ОКР из 358 фамилий атлетов - возможных участников Олимпиады-2018 - рассматривает специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрона. К 28 января она должна обнародовать имена приглашенных на зимние Игры россиян. Окончательный список выступающих под нейтральным флагом атлетов из России может включать около 200 спортсменов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
23 января в 20:09
"Нелюбовь" Звягинцева поборется за "Оскар"
Соперников - четверо.23 января в 19:44
Экс-директору метро Екатеринбурга больше не грозит тюремный срок
Дело прекращено.23 января в 19:11
Компания Ротенберга вновь схлестнется с думой Асбеста в суде
В середине февраля.23 января в 18:48
Суд повторно оправдал экс-главу имущественного комитета Серова
И его приятеля.23 января в 18:22
Избивавшая сына жительница Ямала отделалась "условкой"
Ей дали время на исправление.23 января в 18:18
Глава оренбургского минлесхоза лишился поста из-за клипа с водкой
И стриптизом.23 января в 18:15
Выплаты по программе маткапитала на Среднем Урале превышают 10 миллиардов
По сертификатам 2017 года.23 января в 17:57
В Кировграде женщина погибла на пешеходном переходе
Водитель почти вдвое превысил скорость.23 января в 17:55
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".23 января в 17:53
"Обезвоженные" асбетовцы пожаловались Путину на коммунальный беспредел
"Куда ушли деньги?"23 января в 17:39
Зачинщика резни в пермской школе переводят в СИЗО
Из больницы.23 января в 17:30
OK Google, кто это сделал: в Москве и Петербурге эвакуируют офисы "Яндекса"
Вслед за Екатеринбургом.23 января в 17:19
Свердловчанин сел на 2,5 года за гибель соседей на пожаре
Он не потушил сигарету.23 января в 17:13
Путин запретил солдатам "Служить Российской Федерации"
Указ вступил в силу.23 января в 17:11
Свердловчане разбиваются в ДТП из-за нечищеных дорог
Виновных привлекают к ответственности.
Ещё в сюжете «Олимпиада в Пхёнчхане»
Главные новости
- 23 января в 17:55Отставной козы пиар-барабанщик
- 23 января в 17:53"Обезвоженные" асбетовцы пожаловались Путину на коммунальный беспредел
- 23 января в 16:56"Падающий" барак на Изоплите признан аварийным
- 23 января в 16:48В аптеках Екатеринбурга закончился инсулин
- 23 января в 16:09Тагильчане ищут поддержки Куйвашева в борьбе за чистую воду
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.