На своей площадке.

Уверенной победой "Уралочки-НТМК" завершился первый матч 1/8 финала Кубка Европейских конфедераций волейбола, в котором свердловской команде противостояло "Кралово Поле" из Чехии. Игра проходила 24 января в ДИВСе Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".

Для победы хозяйкам хватило 65 минут – так быстро в текущем сезоне "Уралочка" еще никого не обыгрывала. Итоговый счет – 3:0 (25:17, 25:11, 25:18). Самым результативным игроком стала Ксения Парубец, набравшая 14 очков.

"Я доволен игрой и взаимодействиями игроков на площадке. В третьей партии выпустил 4 новых игроков, чтобы сыграться. В Чехии будем стараться показать все, на что мы способны", - заметил после игры наставник "Уралочки" Николай Карполь.

Ответный матч 1/8 финала Кубка ЕКВ будет проходить 7 февраля в Брно.



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