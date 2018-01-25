В Альпах.

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин примет участие в одном из самых престижных лыжных марафонов "Марчалонга". По трассе, пролегающей по двум долинам в Доломитовых Альпах, он пробежит 28 января.

Также в 70-километровой гонке в Италии примут участие биатлонистка Ольга Подчуфарова, лыжники Илья Черноусов, Ермил Вокуев и Евгений Дементьев, пишет ТАСС.

Кроме того, Антон Шипулин и ряд российских лыжников подали заявку на участие в 35-м лыжном марафоне "Европа-Азия", который пройдет в Екатеринбурге 24 февраля.

Ранее стало известно, что Шипулин и ряд других российских спортсменов, претендующих на олимпийские награды, не допущены до Игр-2018 Международным олимпийским комитетом (МОК). Президент организации Томас Бах заявил, что для этого есть весомые основания, не уточнив - какие. По данным "Советского Спорта", причиной недопуска, в частности, Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана является то, что имена атлетов фигурируют в базе Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее по теме:

Куйвашев: Решение МОК по Шипулину - абсурд и издевательство