До Игр допущены 169 спортсменов.

До XXIII Зимних Олимпийских игр в Южной Корее допущены 169 россиян. По словам первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, в состав, сформированный Международным олимпийским комитетом (МОК), не вошли сильнейшие атлеты из РФ, передает "Уралинформбюро".

"К сожалению, несмотря на все усилия, некоторые ведущие российские атлеты в заявку не вошли. Наш состав поредел, но я уверен, что каждый спортсмен, который поедет в Пхенчхан, будет понимать, что выступает не только за себя, но и за товарищей, которые, на наш взгляд, были несправедливо лишены Олимпийских игр", приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что представленный список официальный и окончательный. "Список составлялся на основании 16 критериев МОК, которые связаны со "списком Дюшес", данными операционной системы и т.п. Будем изучать вместе с юристами варианты оспаривания этих критериев и решений МОК, отстаивая интересы всех наших спортсменов без исключения. Уверены, что все они "чисты". Но на данный момент список таков, какой он есть", - заключил он.

Включенным в окончательный список спортсменам МОК пришлет приглашения на Игры. При этом атлеты сами могут принимать решение - участвовать в них или нет.

Ранее сообщалось, что в главных стартах четырехлетия не смогут принять участие биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан. "Известия" писали о том, что Олимпиаду закроют для участников Игр-2014 в Сочи.

Для спортсменов, которые не попадут на Олимпиаду-2018, проведут турниры с участием гостей из-за рубежа.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне выступят на главных стартах 4-летия под нейтральным флагом.