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Олимпийский чемпион из США избежал наказания за поцелуй с допингомСегодня в 12:11

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Вещество ему не помогло.

Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не удалось привлечь к ответственности за употребление запрещенных веществ олимпийского чемпиона Гила Робертса. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию организации на оправдательный вердикт, который ранее вынесла Американская арбитражная комиссия, передает "Уралинформбюро".

В марте 2017 года в допинг-пробе бегуна Робертса был обнаружен пробенецид, который может использоваться для маскировки при употреблении стероидов. Сам спортсмен утверждал, что вещество попало в его организм с поцелуем девушки. Та подтвердила слова подозреваемого, добавив, что препарат, содержащий пробенецид, принимала для лечения инфекции.

Американская арбитражная комиссия отказалась дисквалифицировать Робертса, а CAS постановил, что незначительное содержание запрещенного вещества не могло повлиять на результаты спортсмена.

Гил Робертс родился в 1989 году в Оклахома-Сити, США. Олимпийское золото выиграл в 2016-м в эстафете 4х400. Помимо этого является чемпионом мира в помещении.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать на Игры в Пхенчхан ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана. Внятных объяснений своего решения МОК до сих пор не предоставил.

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