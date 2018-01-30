×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российские паралимпийцы поедут в Пхенчхан без флага и гимна29 января в 15:27

  • Текст

И не все.

Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпийских играх в Пхенчхане, но исключительно под нейтральным флагом и далеко не все. Согласно заявлению Международного паралимпийского комитета (МПК), для того, чтобы отправиться в Южную Корею, россиянам нужно будет соответствовать ряду жестких требований, передает "Уралинформбюро".

Отечественные спортсмены будут допущены до соревнований по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, сноубордингу и керлингу на колясках.

Чтобы получить приглашение, спортсмену, например, нужно сдать не менее двух допинг-тестов за шесть месяцев до Игр. Любое упоминание имени атлета в антидопинговых расследованиях, проводимых в последнее время в отношении России, станет причиной для отказа.

"Летом 2016 года антидопинговая система в России оказалась полностью скомпрометированной. Это не позволило определить, какие российские спортсмены были чистыми, а какие нет. Было ясно, что участие России в соревнованиях будет серьезно подвергать сомнению доверие к спортивной конкуренции", - пояснил глава МПК Эндрю Парсонс.

Предполагается, что пройти отбор смогут 30-35 россиян. Отдельно оговаривается, что аккредитации в любом качестве будут лишены представители Минспорта РФ и Паралимпийского комитета России, членство которого в МПК по-прежнему приостановлено.

Российские спортсмены, сумевшие пробиться в Пхенчхан, будут именоваться "нейтральными паралимпийскими атлетами", национальная символика РФ на их экипировке в любом виде будет запрещена, а на церемониях вместо гимна России будет звучать паралимпийский гимн.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) значительно сократил число россиян, допущенных до Олимпиады-2018. На главный старт 4-летия были приглашены 169 атлетов. За бортом остались многие претенденты на медали: лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и другие.

Впрочем, участие паралимпийцев в Играх-2018 в нейтральном статусе можно расценивать скорее как благополучный исход – в 2016 году вся сборная России попросту была отстранена от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

Паралимпийские игры в Пхенчхане будут проходить с 9 по 18 марта.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×