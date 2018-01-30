И не все.

Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпийских играх в Пхенчхане, но исключительно под нейтральным флагом и далеко не все. Согласно заявлению Международного паралимпийского комитета (МПК), для того, чтобы отправиться в Южную Корею, россиянам нужно будет соответствовать ряду жестких требований, передает "Уралинформбюро".

Отечественные спортсмены будут допущены до соревнований по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, сноубордингу и керлингу на колясках.

Чтобы получить приглашение, спортсмену, например, нужно сдать не менее двух допинг-тестов за шесть месяцев до Игр. Любое упоминание имени атлета в антидопинговых расследованиях, проводимых в последнее время в отношении России, станет причиной для отказа.

"Летом 2016 года антидопинговая система в России оказалась полностью скомпрометированной. Это не позволило определить, какие российские спортсмены были чистыми, а какие нет. Было ясно, что участие России в соревнованиях будет серьезно подвергать сомнению доверие к спортивной конкуренции", - пояснил глава МПК Эндрю Парсонс.

Предполагается, что пройти отбор смогут 30-35 россиян. Отдельно оговаривается, что аккредитации в любом качестве будут лишены представители Минспорта РФ и Паралимпийского комитета России, членство которого в МПК по-прежнему приостановлено.

Российские спортсмены, сумевшие пробиться в Пхенчхан, будут именоваться "нейтральными паралимпийскими атлетами", национальная символика РФ на их экипировке в любом виде будет запрещена, а на церемониях вместо гимна России будет звучать паралимпийский гимн.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) значительно сократил число россиян, допущенных до Олимпиады-2018. На главный старт 4-летия были приглашены 169 атлетов. За бортом остались многие претенденты на медали: лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и другие.

Впрочем, участие паралимпийцев в Играх-2018 в нейтральном статусе можно расценивать скорее как благополучный исход – в 2016 году вся сборная России попросту была отстранена от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

Паралимпийские игры в Пхенчхане будут проходить с 9 по 18 марта.