Путина обвинили в употреблении допингаСегодня в 08:29
- Текст
- Комментарии (1)
Российскими спортсменами.
Президент РФ Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом в очередном фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта, вышедшем в эфире телеканала ARD, заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, передает "Уралинформбюро".
"Конечно, в какой-то момент тема с допингом вышла на уровень президента, потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи", - приводят слова Родченкова "Ведомости".
По словам информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), именно офицер ФСБ приносил в его лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов, использовавшихся затем для подмены проб.
О роли Путина в допинговом скандале Родченков заявил впервые. Ранее в своем дневнике, переданном в Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA, он утверждал, что ФСБ разработала методику бесследного вскрытия и подмены допинг-проб. Сам российский лидер на пресс-конференции в декабре 2017 года называл дневники Родченкова ерундой.
Предыдущие свидетельства экс-главы московской антидопинговой лаборатории легли в основу решения об отстранении сборной России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В Южной Корее отечественные атлеты будут выступать под нейтральным флагом и в значительно усеченном составе.
Аналогичное решение на днях было принято в отношении паралимпийской сборной России.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Дурачёк он этот рРодченков. Неужели он не понимает, и ему некому объяснить , что впутывая в это дело теперь и президента и фсб кгб мвд цккпсс и прочее , он может подписать себе смертный приговор. Его шлепнут те-же кураторы которые заставляют выливать всю эту грязь. Шлепнут , а обвинят в этом Россию. Ведь это их цель. А когда цель достигнута, то лишние элементы становятся не нужны. Владимир Владимирович выпутается, а вот Гришу- понесут ногами вперед, или как у них там - кремируют . И забудут ,что такой и был когда-то...ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 16:16
В Ноябрьске открывается Центр обслуживания клиентов
Он объединит специалистов ЕРИЦ и "Востока".Сегодня в 16:09
Почти 2,5 миллиарда направят на выплату маткапитала на Среднем Урале
В 2019-2021 годах.Сегодня в 16:06
Югорскую трассу парализовало тройное ДТП с двумя грузовиками
Есть пострадавший.Сегодня в 16:05
Избиркомы Урала готовятся к терактам во время выборов
И другим ЧП.Сегодня в 15:48
Горобраз Екатеринбурга "согреет" родителей в очередях у школ
1 февраля.Сегодня в 15:45
Россию и Украину "столкнули лбами" на жеребьевке "Евровидения"
Определяя участников полуфиналов.Сегодня в 15:32
В Шымкенте дети нашли закопанный труп
Подозреваемый в убийстве задержан.Сегодня в 15:30
Свердловским льготникам подарили 663 гектара
Для строительства жилья.Сегодня в 15:18
Ревнивая астанчанка кастрировала изменника
И сама отвезла к врачам.Сегодня в 15:13
В Екатеринбурге за двойное убийство будут судить бомжей
Преступления совершены в районе теплотрассы.Сегодня в 15:00
"Серые" гаджеты сдадут IMEI-коды
По задумке АКИТ.Сегодня в 14:51
Екатеринбургский метрополитен отремонтирует только четыре вагона
На большее нет средств.Сегодня в 14:50
Холманских включили в "запретный" список
Вместе с Рашниковым, Пумпянским и Козицыным.Сегодня в 14:41
Мэрия Екатеринбурга оставила пустую строку в бюллетенях
Голосования за общественные пространства.Сегодня в 14:26
Школьники побывали на ВСМПО с экоэкскурсией
И заглянули в самую точную печь.
Ещё в сюжете «Олимпиада в Пхёнчхане»
Главные новости
- Сегодня в 14:50Холманских включили в "запретный" список
- Сегодня в 13:36Нижнесергинским школам грозит повторение "пермской резни"
- Сегодня в 13:30Куйвашев повысил своего помощника до замминистра
- Сегодня в 12:59Столицу Урала оценили в 1 миллиард евро
- Сегодня в 12:38Крик души Дёмина: накат на дорогах провоцирует ДТП
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.