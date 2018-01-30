Российскими спортсменами.

Президент РФ Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом в очередном фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта, вышедшем в эфире телеканала ARD, заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, передает "Уралинформбюро".

"Конечно, в какой-то момент тема с допингом вышла на уровень президента, потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи", - приводят слова Родченкова "Ведомости".

По словам информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), именно офицер ФСБ приносил в его лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов, использовавшихся затем для подмены проб.

О роли Путина в допинговом скандале Родченков заявил впервые. Ранее в своем дневнике, переданном в Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA, он утверждал, что ФСБ разработала методику бесследного вскрытия и подмены допинг-проб. Сам российский лидер на пресс-конференции в декабре 2017 года называл дневники Родченкова ерундой.

Предыдущие свидетельства экс-главы московской антидопинговой лаборатории легли в основу решения об отстранении сборной России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В Южной Корее отечественные атлеты будут выступать под нейтральным флагом и в значительно усеченном составе.

Аналогичное решение на днях было принято в отношении паралимпийской сборной России.