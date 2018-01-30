×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дацюк поведет за собой "нейтральную" машинуСегодня в 10:36

  • Текст

На ОИ-2018.

Капитаном сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане назначен нападающий петербургского СКА Павел Дацюк. Соответствующее заявление сделал главный тренер команды Олег Знарок, передает "Уралинформбюро".

"Капитаном сборной будет Дацюк, ассистентов капитана назовем позже", — цитирует Знарка "Чемпионат".

Говоря о подготовке к Олимпиаде, главный тренер заверил, что она идет по плану, однако "хоккеисты могут быть отчислены из команды за нарушение правил, которые установил Международный олимпийский комитет".

В конце прошлой недели Федерация хоккея России обнародовала состав национальной сборной на XXIII Зимние Олимпийские игры в Южной Корее. В заявку вошли 25 человек. В числе резервных игроков значится защитник екатеринбургского "Автомобилиста" Никита Трямкин.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне выступят на главных стартах 4-летия под нейтральным флагом.

Ранее по теме:
Определен олимпийский состав хоккейной сборной России

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Олимпиада в Пхёнчхане»

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×