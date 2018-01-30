На ОИ-2018.

Капитаном сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане назначен нападающий петербургского СКА Павел Дацюк. Соответствующее заявление сделал главный тренер команды Олег Знарок, передает "Уралинформбюро".

"Капитаном сборной будет Дацюк, ассистентов капитана назовем позже", — цитирует Знарка "Чемпионат".

Говоря о подготовке к Олимпиаде, главный тренер заверил, что она идет по плану, однако "хоккеисты могут быть отчислены из команды за нарушение правил, которые установил Международный олимпийский комитет".

В конце прошлой недели Федерация хоккея России обнародовала состав национальной сборной на XXIII Зимние Олимпийские игры в Южной Корее. В заявку вошли 25 человек. В числе резервных игроков значится защитник екатеринбургского "Автомобилиста" Никита Трямкин.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне выступят на главных стартах 4-летия под нейтральным флагом.

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