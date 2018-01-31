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Бьорндален поедет на Олимпиаду в составе сборной БелоруссииСегодня в 12:21

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МОК дал добро.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален поедет на Игры в Пхенчхан в качестве тренера сборной Белоруссии по биатлону. Международный олимпийский комитет (МОК) дал на это добро.

"Функционал Бьорндалена в тренерском штабе будет определен позднее", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Белорусской федерации биатлона Викторию Тарасевич.

Ранее самый титулованный биатлонист в истории не смог отобраться в олимпийскую сборную Норвегии. После этого 44-летний спортсмен заявил, что поедет в Южную Корею болельщиком, чтобы поддержать супругу Дарью Домрачеву – лидера сборной Белоруссии, передает "Уралинформбюро".

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