Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев31 января в 16:37
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В ОКР успокаивают.
31 января в Сети появилась информация о том, что компания ZASPORT не сможет обеспечить "нейтральной" формой всех Олимпийских спортсменов из России. По данным паблика "Mash | Мэш", одежды для всех атлетов не хватило, и многим придется ехать в своем.
Ранее на проблемы с экипировкой пожаловалась челябинская конькобежка Ольга Фаткулина, претендовавшая на участие в Играх в Пхенчхане. Девушка рассказала 74.ru, что во флагманском магазине официального экипировщика сборной страны ей отказали в выдаче части обмундирования, а отказ объяснили решением Олимпийского комитета России (ОКР).
"Ладно, когда нас унижают на мировом уровне. Но когда ты дома и приезжаешь в то место, с чего начинается олимпийский путь, и тебе дают явно понять, что ты второй сорт, и тебе достанется только малая часть олимпийской экипировки, то тут становится так обидно! Я вообще не понимаю таких действий. Как это понять — "вам не хватило"?! Вчера всем ребятам хватало, сегодня нашим тренерам всем хватает. А тебе, Оля, вот так решило начальство. Олимпийский комитет сказал, что мне вот такую экипировку выдавать. Лучше бы не приезжала", - написала Фаткулина на своей странице в Instagram.
Руководитель службы информации ОКР Константин Выборнов в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" выразил мнение, что эту информацию распространяют в Интернете "для накрутки лайков на горячей теме".
"Спортсмены экипированы на 90%. Никаких проблем с формой нет", - заверил он, добавив, что попытка распространить слухи - смешна.
В компании ZASPORT также успокоили спортсменов и всех им сочувствующих. "Мы выдаем экипировку спортсменам пофамильно, согласно перечню, предоставленному нам Олимпийским комитетом России. В экипировочный центр ZASPORT приезжают как сами олимпийцы, так и их представители с официальными документами. У многих атлетов нестандартные размеры - у нас работает ателье, где вещи подшивают, а потом курьеры их оперативно передают спортсменам. На данный момент мы выдали 390 комплектов экипировки, никаких проблем с количеством и комплектацией экипировочных наборов нет, а экипировочный центр продолжит свою работу до 7 февраля включительно", - рассказала агентству руководитель PR-департамента компании Екатерина Быкова.
Она также добавила, что представители ZASPORT связались с Ольгой Фаткулиной и выяснили все спорные моменты. Конькобежка получила 11 предметов экипировки с символикой Российской Федерации, среди которых: парка, футболка с длинным рукавом, свитер, спортивный тренировочный костюм, джинсы, высокие ботинки, шапка, перчатки, шарф, носки, спортивная сумка.
"Бренд ZASPORT с уважением относится ко всем спортсменам, мы всегда готовы к диалогу и сотрудничеству", - подчеркнула Быкова. Ранее в пресс-службе компании сообщали, что спортсменам будут выданы комплект нейтральной экипировки с логотипом OAR (Olympic athlete from Russia) и комплект с национальной российской символикой.
XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне выступят на главных стартах 4-летия под нейтральным флагом.
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