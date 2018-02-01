Вновь став спонсором Кубка Губернатора Тюменской области.

В минувшие выходные в Тюмени прошел турнир мировой серии по танцевальному спорту WDSF OPEN. В рамках Кубка Губернатора Тюменской области состязались более 2 000 лучших танцоров как из России, так и из-за рубежа. Антипинский НПЗ - основное производственное предприятие ГК "Новый Поток" - второй год выступал спонсором мероприятия.

"Конкурс WDSF OPEN является значимым событием в спортивной жизни Уральского Федерального округа, и быть причастным к этому мероприятию – большая честь и радость для нас, – отметил в своем обращении к участникам состязаний генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко. – Уверен, турнир подарит миру спортивных танцев много новых имен и запомнится зрителям оригинальным исполнением и яркими номерами".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, в течение двух дней на паркете шла напряженная борьба за медали. Победу в латиноамериканской программе одержали представители России во главе с парой Иван Коротченко и Юлия Скороварова. Лидерами в европейской программе тоже стали россияне, завоевавшие золото (Руслан Гасанов и Наталья Терехова) и серебро (Дмитрий Капуста и Ярослава Саталкина). Всего было разыграно более тысячи комплектов медалей среди танцоров в возрасте от 4 до 45 лет.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В холдинг входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в составе New Stream Group есть компания, владеющая месторождениями в Оренбуржье.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год. Достигнутая глубина переработки в рекордные для России 98% позволила заводу полностью отказаться от производства мазута. НПЗ подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество выпускаемого им дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5.