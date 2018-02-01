Антипинский НПЗ поддержал танцоров-спортсменовСегодня в 13:00
- Текст
Вновь став спонсором Кубка Губернатора Тюменской области.
В минувшие выходные в Тюмени прошел турнир мировой серии по танцевальному спорту WDSF OPEN. В рамках Кубка Губернатора Тюменской области состязались более 2 000 лучших танцоров как из России, так и из-за рубежа. Антипинский НПЗ - основное производственное предприятие ГК "Новый Поток" - второй год выступал спонсором мероприятия.
"Конкурс WDSF OPEN является значимым событием в спортивной жизни Уральского Федерального округа, и быть причастным к этому мероприятию – большая честь и радость для нас, – отметил в своем обращении к участникам состязаний генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко. – Уверен, турнир подарит миру спортивных танцев много новых имен и запомнится зрителям оригинальным исполнением и яркими номерами".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, в течение двух дней на паркете шла напряженная борьба за медали. Победу в латиноамериканской программе одержали представители России во главе с парой Иван Коротченко и Юлия Скороварова. Лидерами в европейской программе тоже стали россияне, завоевавшие золото (Руслан Гасанов и Наталья Терехова) и серебро (Дмитрий Капуста и Ярослава Саталкина). Всего было разыграно более тысячи комплектов медалей среди танцоров в возрасте от 4 до 45 лет.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В холдинг входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в составе New Stream Group есть компания, владеющая месторождениями в Оренбуржье.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год. Достигнутая глубина переработки в рекордные для России 98% позволила заводу полностью отказаться от производства мазута. НПЗ подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество выпускаемого им дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:35
Дату визита Путина в Екатеринбург перенесли
На День влюбленных.Сегодня в 17:06
Столица Урала распрощается с ветхим жильем
К 2035 году.Сегодня в 17:02
В нефтеюганском детсаду едва не повесился ребенок
Он повис на шарфе.Сегодня в 16:55
Польша намерена вычеркнуть Холокост из своей истории
Раз не говорят - значит не было.Сегодня в 16:39
Екатеринбуржец украл велосипедов на полмиллиона
И "доехал" до суда.Сегодня в 16:38
В Таджикистане задержали подозреваемых в убийстве семьи торговцев
Шестеро пошли на двоих.Сегодня в 16:30
Жительницу Зауралья отдали под суд за убийство 11-месячного сына
С особой жестокостью.Сегодня в 16:28
Екатеринбуржцы спишут показания счетчиков в телефоны
И они попадут сразу в ЕРЦ.Сегодня в 15:56
В Канаде убийца-гомофоб прятал останки жертв в цветочных горшках
На владениях работодателей.Сегодня в 15:51
МРСК Урала завершает подготовку к ЧМ-2018
Электросетевого комплекса Екатеринбурга.Сегодня в 15:45
Свердловские автомобилисты оккупировали отделы ГИБДД из-за экзамена
Хотят поменять удостоверения.Сегодня в 15:31
Экс-губернатора Кировской области признали виновным в коррупции
Оглашение приговора займет несколько часов.Сегодня в 15:26
Свердловской области предрекли "генеральскую" чехарду
Осенью.Сегодня в 14:47
Южноуралец прострелил жене голову
Из ружья.Сегодня в 14:36
Две женщины погибли в ДТП с автобусом в Прикамье
Они не были пристегнуты.
Главные новости
- Сегодня в 17:35Дату визита Путина в Екатеринбург перенесли
- Сегодня в 17:06Столица Урала распрощается с ветхим жильем
- Сегодня в 15:45Свердловские автомобилисты оккупировали отделы ГИБДД из-за экзамена
- Сегодня в 15:26Свердловской области предрекли "генеральскую" чехарду
- Сегодня в 13:52Мэрия Екатеринбурга объявила охоту на мусор в Исети
Аналитика
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.
ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?
Готовьте чемоданы!
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".