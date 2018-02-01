Удовлетворил 28 апелляций.

Международный спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах. CAS посчитал представленные доказательства недостаточными, чтобы установить вину спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

"С уважением к спортсменам, их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе CAS.

Среди "обеленных" спортсменов 10 уральцев: хоккеистки Екатерина Лебедева и Екатерина Смоленцева, бобслеистка Ольга Стульнева, лыжники Александр Легков, Евгений Белов и Евгения Шаповалова, скелетонист Сергей Чудинов, конькобежка Ольга Фаткулина, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко.

Апелляции еще 11 спортсменов удовлетворены частично. Доказательства в тех случаях были достаточными, CAS оставил решения МОК по ним в силе, но смягчил наказание. Спортсмены не смогут принять участие в Играх в Пхенчхане, однако пожизненный запрет на участие в Олимпиадах снят. Дела еще трех биатлонисток будут рассмотрены после зимних игр 2018 года.

Решение CAS не гарантирует спортсменам, с которых санкции были сняты полностью, попадание на ближайшие Игры. МОК может попросту не пригласить атлетов, сославшись на то, что они были заподозрены в употреблении допинга.