×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд "обелил" российских спортсменов после нападок МОКСегодня в 14:10

  • Текст

Удовлетворил 28 апелляций.

Международный спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах. CAS посчитал представленные доказательства недостаточными, чтобы установить вину спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

"С уважением к спортсменам, их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе CAS.

Среди "обеленных" спортсменов 10 уральцев: хоккеистки Екатерина Лебедева и Екатерина Смоленцева, бобслеистка Ольга Стульнева, лыжники Александр Легков, Евгений Белов и Евгения Шаповалова, скелетонист Сергей Чудинов, конькобежка Ольга Фаткулина, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко.

Апелляции еще 11 спортсменов удовлетворены частично. Доказательства в тех случаях были достаточными, CAS оставил решения МОК по ним в силе, но смягчил наказание. Спортсмены не смогут принять участие в Играх в Пхенчхане, однако пожизненный запрет на участие в Олимпиадах снят. Дела еще трех биатлонисток будут рассмотрены после зимних игр 2018 года.

Решение CAS не гарантирует спортсменам, с которых санкции были сняты полностью, попадание на ближайшие Игры. МОК может попросту не пригласить атлетов, сославшись на то, что они были заподозрены в употреблении допинга.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

Готовьте чемоданы!

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×