Суд "обелил" российских спортсменов после нападок МОКСегодня в 14:10
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Удовлетворил 28 апелляций.
Международный спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах. CAS посчитал представленные доказательства недостаточными, чтобы установить вину спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
"С уважением к спортсменам, их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе CAS.
Среди "обеленных" спортсменов 10 уральцев: хоккеистки Екатерина Лебедева и Екатерина Смоленцева, бобслеистка Ольга Стульнева, лыжники Александр Легков, Евгений Белов и Евгения Шаповалова, скелетонист Сергей Чудинов, конькобежка Ольга Фаткулина, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко.
Апелляции еще 11 спортсменов удовлетворены частично. Доказательства в тех случаях были достаточными, CAS оставил решения МОК по ним в силе, но смягчил наказание. Спортсмены не смогут принять участие в Играх в Пхенчхане, однако пожизненный запрет на участие в Олимпиадах снят. Дела еще трех биатлонисток будут рассмотрены после зимних игр 2018 года.
Решение CAS не гарантирует спортсменам, с которых санкции были сняты полностью, попадание на ближайшие Игры. МОК может попросту не пригласить атлетов, сославшись на то, что они были заподозрены в употреблении допинга.
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