В девятый раз.

10 февраля 2018 года в екатеринбургском Академическом в девятый раз пройдут забеги всероссийской массовой гонки "Лыжня России". Старт соревнованиям будет дан в 12.00 у входа в Юго-Западный лесопарк (за перекрестком улиц Вильгельма де Геннина и Академика Вонсовского), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".

Жителям и гостям района будут предложены дистанции от 100 метров до 2 километров в зависимости от возраста. Дошкольникам предстоит преодолеть 100 метров, учащимся школ - 1,5 километра. Для массовых забегов и семейных стартов готовится трасса длиной 2 километра.

Для участия в гонке достаточно допуска от врача или письменного подтверждения персональной ответственности за свое здоровье. Для тех, у кого нет собственных лыж, будет работать пункт проката.

Гостей праздника ждет концертная программа, а участников забегов - горячие каша и чай из полевой кухни. Традиционно на площадке будут дежурить медики и служа безопасности Академического.