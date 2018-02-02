×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Не попавших на Паралимпиаду атлетов ждут свои игрыСегодня в 11:42

  • Текст

С триколорами на трибунах.

Российских спортсменов, не допущенных до участия в Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, ждут открытые всероссийские соревнования. Об этом вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил в ходе пресс-конференции.

"Прежде всего, речь идет о следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения и с ПОДА. Мы прорабатываем возможность, чтобы паралимпийцы получили за это соответствующее вознаграждение", - уточнил он.

Пока же ПКР утвердил состав делегации, которая поедет в Пхенчхане: среди 79 ее участников 33 атлета и семеро ведущих (сопровождающих для незрячих спортсменов). Теперь предстоит согласовать список с Международным паралимпийским комитетом (МПК) и дождаться предварительной аккредитации, намеченной на 13 февраля, передает "Уралинформбюро".

Как и олимпийцы, российские паратлеты поедут в Корею под нейтральным флагом. При этом, если на трибунах появится российский триколор и МПК докажет, что к этому приложил руку ПКР, всю команду дисквалифицируют и аннулируют все результаты.

Стоит отметить, что ранее российским атлетам, не попавшим в списки олимпийской сборной, пообещали "альтернативу" Играм в Сочи. При этом призовые на этих соревнованиях будут такие же как у олимпийцев: 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона за серебро и 1,7 миллиона рублей за бронзу.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет 9-18 марта.

Ранее по теме:
Путин пообещал дорогие подарки недопущенным в Пхенчхан спортсменам

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Олимпиада в Пхёнчхане»

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×