С триколорами на трибунах.

Российских спортсменов, не допущенных до участия в Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, ждут открытые всероссийские соревнования. Об этом вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил в ходе пресс-конференции.

"Прежде всего, речь идет о следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения и с ПОДА. Мы прорабатываем возможность, чтобы паралимпийцы получили за это соответствующее вознаграждение", - уточнил он.

Пока же ПКР утвердил состав делегации, которая поедет в Пхенчхане: среди 79 ее участников 33 атлета и семеро ведущих (сопровождающих для незрячих спортсменов). Теперь предстоит согласовать список с Международным паралимпийским комитетом (МПК) и дождаться предварительной аккредитации, намеченной на 13 февраля, передает "Уралинформбюро".

Как и олимпийцы, российские паратлеты поедут в Корею под нейтральным флагом. При этом, если на трибунах появится российский триколор и МПК докажет, что к этому приложил руку ПКР, всю команду дисквалифицируют и аннулируют все результаты.

Стоит отметить, что ранее российским атлетам, не попавшим в списки олимпийской сборной, пообещали "альтернативу" Играм в Сочи. При этом призовые на этих соревнованиях будут такие же как у олимпийцев: 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона за серебро и 1,7 миллиона рублей за бронзу.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет 9-18 марта.

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