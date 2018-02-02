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Олимпийский чемпион подал в суд на коллегу за обвинения в изнасилованииСегодня в 14:33

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26-летней давности.

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе объединенной сборной на Играх-1992 в Барселоне Виталий Щербо заявил, что подал в суд на гимнастку Татьяну Гуцу, обвинившую его в изнасиловании.

"Единственное, что могу сказать: я подал на нее в суд. Это естественно, это понятно было с самого начала – я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание. Иск подан в суд Лас-Вегаса. Сейчас этот процесс идет", — заявил олимпийский чемпион в эфире телеканала "Беларусь 1".

Осенью 2017 года Татьяна Гуцу написала в своем Facebook, что Виталий Щербо изнасиловал ее в 1991 году во время соревнований в Штутгарте. На тот момент Гуцу было 15 лет, а Щербо – 19, напоминает "Уралинформбюро".

Через некоторое время тренировавшаяся в одной команде с Гуцу гимнастка Татьяна Торопова опровергла слова "коллеги по цеху". Она заявила, что при ней ничего подобного не происходило. По словам Тороповой, между Щербо и Гуцу были дружеские отношения, но о чем-то более серьезном она не знала. При этом девушки жили в одном номере.

"Татьяна мне, наверное, сказала бы, что ее кто-то домогается, – резонно заметила экс-коллега олимпийской чемпионки по сборной. – Я не видела, чтобы у них была сексуальная связь".

Стоит отметить, что в настоящее время Татьяна Гуцу и Виталий Щербо проживают в США. Там они руководят школами спортивной гимнастики.

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