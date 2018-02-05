Сборы пойдут на лечение детей.

1-5 февраля 2018 года в Новом Уренгое проходит Арктический благотворительный турнир по волейболу "Кубок губернатора ЯНАО". АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" в числе первых подтвердило участие в состязаниях. Все сборы будут перечислены в фонд "ЯМИНЕ", помогающий детям-инвалидам, детям групп социального риска и их семьям, а также медицинским учреждениям, которые оказывают поддержку этим категориям ямальцев.

Волейболисты Роспана выступают практически во всех соревнованиях округа, демонстрируя достойные результаты, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

На этот раз спортсмены-любители сошлись на площадке с представителями политической партии. Борьба была упорной - с первых минут соперники не уступали друг другу. Динамичная и красивая игра держала зрителей в напряжении до самой последней секунды.

"Мы все пришли с положительным и позитивным настроем. Тем более это благотворительный турнир, цель которого помочь детям. Поэтому нам было вдвойне приятно присутствовать и поддерживать игроков и нашу команду "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", - отметила начальник казначейско-финансового управления Общества Ирина Черленюк.

Занявшие третье место в своей группе волейболисты Роспана считают соперников единомышленниками. Ведь они вместе готовы оказать безвозмездную помощь тем, кто в ней по-настоящему нуждается.

"Не только получить моральное и профессиональное удовлетворение, но помочь детям, нуждающимся в помощи в связи с заболеваниями. Мы от лица Компании и Общества хотим помочь этим деткам в их скорейшем выздоровлении", - поделился ведущий инженер-супервайзер по обустройству месторождений службы оперативного управления по строительству УКПГиК ВУ ЛУ Александр Синещеков.

Благотворительность - одно из важнейших направлений деятельности Роспана. Предприятие оказывает помощь различным фондам и общественным организациям, в том числе и спортивным, например, ГАУ ЯНАО "Центр олимпийской подготовки", участвует в благотворительных акциях.

"Компания "Роснефть" и Общество "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" придерживаются политики высокой социальной ответственности. Вопросам оказания помощи нуждающимся уделяется достаточное внимание, ежегодно на эти цели выделяются денежные средства. Кроме этого, Роспан активно принимает участие во всех акциях, связанных с благотворительностью. Конкретно на этот турнир мы откликнулись одним из первых", - подчеркнул заместитель генерального директора по управлению системой снабжения Вячеслав Гронский.

Стоит отметить, что АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" - стабильно растущее предприятие. И прирастает оно не только вышками скважин, промысловыми площадками и нитками трубопроводов. Из года в год Роспан увеличивает участие в социально значимых программах, реализуемых администрацией Нового Уренгоя, а также проектах регионального уровня и всероссийского масштаба.