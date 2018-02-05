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МОК нацелился на боксСегодня в 10:07

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Из-за денег.

Бокс может быть исключен из программы Олимпийских игр. Об этом на пресс-конференции в Пхенчхане заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Решения относительно квоты на ОИ-2020 носят окончательный характер. МОК оставляет право пересмотреть включение бокса в программу на юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду-2020", - сообщил функционер.

Сейчас исполком МОК проводит расследование в отношении Международной федерации любительского бокса (AIBA), причиной которого стали сообщения о финансовых проблемах в организации. У AIBA есть время до апреля, чтобы предоставить Комитету свой план по выходу из кризиса.

Помимо этого МОК полагает, что при избрании в конце января временно исполняющим обязанности главы AIBA узбекского бизнесмена Гафура Рахимова, были допущены нарушения. В боксерской федерации эти обвинения отвергают, передает "Уралинформбюро".

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