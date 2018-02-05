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9 февраля в Пхенчхане торжественной церемонией откроются XXIII Олимпийские зимние игры. Россияне смогут увидеть прямую трансляцию из Кореи по "Первому каналу", а также на "МАТЧ ТВ", передает "Уралинформбюро". Церемония открытия начнется в 14.00 по московскому времени.

Транслировать всю зимнюю Олимпиаду-2018 будут также "Россия-1" и Eurosport. Россияне смогут увидеть не только состязания с отечественными атлетами, но и популярные в стране виды спорта, до которых наших участников не допустили.

Зимние Олимпийские игры пройдут в корейском Пхенчхане до 25 февраля. Спортсмены из РФ будут выступать на них под нейтральным флагом в статусе "олимпийский атлет из России" из-за допингового скандала. ОКР подал около 500 заявок от спортсменов и персонала на участие в играх, однако выступать в Корее приглашены лишь 169 атлетов.

Стоит отметить, что во время парада открытия в составе делегации российских атлетов не будет представителей многих видов спорта. Так, например, торжественную церемонию пропустят мужские сборные по хоккею и санному спорту, сборные по биатлону, фигурному катанию и шорт-треку.