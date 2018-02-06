И Австрией.

На церемонии открытия XXXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане 9 февраля 2018 года российские атлеты выйдут 55-ми по счету. Международный олимпийский комитет отвел им место между сборными Австрии и Узбекистана. Всего в торжествах примут участие 92 команды, передает "Уралинформбюро".

Нести знамя сборной "Олимпийских спортсменов из России", выступающей под нейтральным флагом, будет доверено волонтеру.

Между тем большинство российских олимпийцев - хоккеисты, фигуристы, биатлонисты, саночники, керлингисты и шорт-трекисты, а также некоторые сноубордисты - не намерены выходить на арену. При этом их отказ официальным бойкотом считать нельзя, так как у всех есть причины "прогулять" многочасовое действо, а МОК не вправе обязать спортсменов.

Всего в команде "Олимпийских спортсменов из России" 169 атлетов, хотя ОКР подавал свыше 500 заявок. МОК вычеркнул из списка участников самых сильных.

Не допустил он до участия в Играх и 13 оправданных Спортивным арбитражным судом российских спортсменов и двух тренеров, ссылаясь на то, что отсутствие санкций - недостаточное основание для приглашения на Олимпиаду. В Пхенчхан не поедут скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Сергей Чудинов (в качестве тренера), лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александра Румянцева, Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко (в качестве тренера).

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации ВГТРК "Россия-1" объявила об отказе транслировать церемонию открытия XXXIII Зимних Олимпийских игр. Увидеть ее можно будет на "Первом" и "Матче".

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