С 18 апреля.

В Екатеринбурге билеты на матчи чемпионата мира по футболу можно будет купить в ТЦ "Пассаж". 18 апреля на первом этаже торгового центра откроется центр билетирования. Об этом в эфире "Открытой студии" сообщил замглавы горадминистрации Сергей Тушин.

Он также добавил, что вскоре на третьем этаже "Пассажа" откроется центр выдачи паспортов болельщика - FAN ID. Вместе с билетом документ не только откроет зрителям проход на стадионы, но и позволит им в дни игр бесплатно передвигаться по Екатеринбургу в общественном транспорте и не платить за проезд в поездах, курсирующих между городами-участниками мундиаля.

"С 18 апреля билеты на матчи чемпионата также можно будет приобрести на официальном сайте FIFA. Мы настоятельно не рекомендуем покупать билеты на альтернативных сайтах с предложениями, так как есть риск обмана ", - отметил Тушин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.