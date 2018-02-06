×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уральские атлеты подали апелляцию на недопуск к ОлимпиадеСегодня в 11:05

  • Текст

В суде.

32 российских атлета подали апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на недопуск к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане. Об этом говорится в сообщении CAS, передает "Уралинформбюро".

Спортсмены просят отменить решение МОК и разрешить им выступить на Играх в статусе олимпийских атлетов из России.

Среди подавших апелляции есть несколько уральцев: в суд обратились Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Юлия Скокова, Евгения Захарова, Евгений Гараничев, Ирина Услугина, Алексей Волков, Глеб Ретивых, Алексей Береглазов и Валерий Ничушкин.

Также борются за свое право участвовать в ОИ-2018 Виктор Ан, Владимир Григорьев, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Ксения Столбова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Юлия Шокшуева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Антон Белов, Сергей Плотников, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Иван Букин, Денис Айрапетян и Артем Козлов.

В число допущенных до Олимпиады вошли 169 россиян. Многим спортсменам было отказано без объяснения причин.

Ранее по теме:
Оправданные уральские спортсмены не поедут на игры в Пхенчхан
На Олимпиаду в Пхенчхан поедет только один свердловчанин

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Олимпиада в Пхёнчхане»

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×