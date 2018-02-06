В суде.

32 российских атлета подали апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на недопуск к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане. Об этом говорится в сообщении CAS, передает "Уралинформбюро".

Спортсмены просят отменить решение МОК и разрешить им выступить на Играх в статусе олимпийских атлетов из России.

Среди подавших апелляции есть несколько уральцев: в суд обратились Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Юлия Скокова, Евгения Захарова, Евгений Гараничев, Ирина Услугина, Алексей Волков, Глеб Ретивых, Алексей Береглазов и Валерий Ничушкин.

Также борются за свое право участвовать в ОИ-2018 Виктор Ан, Владимир Григорьев, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Ксения Столбова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Юлия Шокшуева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Антон Белов, Сергей Плотников, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Иван Букин, Денис Айрапетян и Артем Козлов.

В число допущенных до Олимпиады вошли 169 россиян. Многим спортсменам было отказано без объяснения причин.

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