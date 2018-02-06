×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Стала известна дата выдачи первых FAN ID в ЕкатеринбургеСегодня в 18:47

  • Текст

Болельщикам мундиаля.

Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 в столице Урала откроется 21 февраля. Об этом "Уралинформбюро" рассказал осведомленный источник.

Как ранее отмечал замглавы мэрии Екатеринбурга Сергей Тушин, центр расположится на третьем этаже торгового центра "Пассаж". По документу можно будет не только попасть на стадион. Вместе с билетом на матч он дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами мундиаля и в общественном транспорте в дни игр. Для иностранных граждан и лиц без гражданства FAN ID даст право безвизового пребывания на территории России.

С 18 апреля в том же ТЦ, но на втором этаже можно будет купить билеты на сами матчи. Столица Урала примет 4 мачта группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены"сойдутся сборные Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

Ранее по теме:
Екатеринбуржцы смогут купить билеты на ЧМ под боком у мэрии

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×