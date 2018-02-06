Болельщикам мундиаля.

Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 в столице Урала откроется 21 февраля. Об этом "Уралинформбюро" рассказал осведомленный источник.

Как ранее отмечал замглавы мэрии Екатеринбурга Сергей Тушин, центр расположится на третьем этаже торгового центра "Пассаж". По документу можно будет не только попасть на стадион. Вместе с билетом на матч он дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами мундиаля и в общественном транспорте в дни игр. Для иностранных граждан и лиц без гражданства FAN ID даст право безвизового пребывания на территории России.

С 18 апреля в том же ТЦ, но на втором этаже можно будет купить билеты на сами матчи. Столица Урала примет 4 мачта группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены"сойдутся сборные Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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