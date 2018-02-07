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"Урал" сдал в аренду вратаряСегодня в 18:35

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На несколько месяцев.

ФК "Урал" отдал в аренду голкипера Дмитрия Арапова. До конца текущего сезона он будет играть в астраханском "Волгаре", выступающем в ФНЛ, передает "Уралинформбюро".

"Желаем Дмитрию Арапову успешной игры в новой команде и повышения спортивного мастерства. Футбольный клуб "Урал" рассчитывает, что Дмитрий получит необходимую игровую практику и вернется в Екатеринбург зрелым и опытным мастером!", - отметили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

В распоряжении тренерского штаба "шмелей" остались 3 голкипера: Олег Баклов, Андрей Тимофеев и Ярослав Годзюр. Последний перешел в "Урал" из грозненского "Ахмата" в июне 2017 года и вскоре стал основным вратарем команды.

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