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Российских олимпийцев "скосил" заговор канадцевСегодня в 09:34

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Выяснили хакеры.

Группа хакеров Fancy Bears опубликовала неофициальные данные о канадской госпрограмме в области спорта, которая называется "Завладеть подиумом". Согласно этим сведениям, допинговый скандал с участием российских атлетов подстроили власти Канады, передает "Уралинформбюро".

В опубликованных данных говорится, что канадское правительство решило поддерживать "спорт высших достижений" после неудач на двух домашних Олимпиадах (Монреаль-76 и Калгари-88), в преддверии Ванкувера-2010. Программу "Завладеть подиумом" запустили в 2005 году: ее главным спонсором стали власти Канады, а руководителем – государственный Олимпийский комитет, сообщает "Чемпионат".

Хакеры утверждают, что канадцы решили выбить Россию из первой тройки. Именно поэтому, считают в Fancy Bears, канадский юрист Ричард Макларен возглавил комиссию WADA, расследовавшую нарушения антидопингового законодательства. По словам хакеров, Макларен выполнял задание правительства.

Стоит отметить, что Fancy Bears также получили доступ к письмам руководителей различных спортивных федераций Канады, активно выступавших против участия российских атлетов во всех международных соревнованиях.

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