×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Не пустили на Олимпиаду? Получи компенсациюСегодня в 11:42

  • Текст

Кто будет платить, пока неясно.

8 февраля в Госдуму РФ был внесен законопроект о выплате компенсаций атлетам, не допущенным до участия в Олимпиаде и Паралимпиаде. Автором документа является член парламентского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает "Уралинформбюро".

Согласно предложенным поправкам в Трудовой кодекс РФ, каждый спортсмен, необоснованно отстраненный от участия в Играх, должен получить единовременную компенсацию в размере 10 их среднемесячных зарплат.

Свищев уверен, что подобные выплаты станут поощрением спортсменов, "добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы на Олимпийских, Паралимпийских Играх". Ведь такие спортсмены годами тренируются, чтобы защищать интересы России на международной спортивной арене.

Предполагается, что порядок выплат компенсаций должно устанавливать правительство РФ, а их размер в индивидуальном порядке будет рассчитывать Минспорт - по заявкам Олимпийского или Паралимпийского комитетов России.

Откуда взять средства в и без того дефицитном бюджете страны, автор идеи не указывает.

Стоит отметить, что из поданных ОКР более чем 500 заявок российских спортсменов Международный олимпийский комитет одобрил немногим более 160.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Олимпиада в Пхёнчхане»

Главные новости

Аналитика

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×