Не пустили на Олимпиаду? Получи компенсациюСегодня в 11:42
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Кто будет платить, пока неясно.
8 февраля в Госдуму РФ был внесен законопроект о выплате компенсаций атлетам, не допущенным до участия в Олимпиаде и Паралимпиаде. Автором документа является член парламентского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает "Уралинформбюро".
Согласно предложенным поправкам в Трудовой кодекс РФ, каждый спортсмен, необоснованно отстраненный от участия в Играх, должен получить единовременную компенсацию в размере 10 их среднемесячных зарплат.
Свищев уверен, что подобные выплаты станут поощрением спортсменов, "добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы на Олимпийских, Паралимпийских Играх". Ведь такие спортсмены годами тренируются, чтобы защищать интересы России на международной спортивной арене.
Предполагается, что порядок выплат компенсаций должно устанавливать правительство РФ, а их размер в индивидуальном порядке будет рассчитывать Минспорт - по заявкам Олимпийского или Паралимпийского комитетов России.
Откуда взять средства в и без того дефицитном бюджете страны, автор идеи не указывает.
Стоит отметить, что из поданных ОКР более чем 500 заявок российских спортсменов Международный олимпийский комитет одобрил немногим более 160.
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