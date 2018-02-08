Кто будет платить, пока неясно.

8 февраля в Госдуму РФ был внесен законопроект о выплате компенсаций атлетам, не допущенным до участия в Олимпиаде и Паралимпиаде. Автором документа является член парламентского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает "Уралинформбюро".

Согласно предложенным поправкам в Трудовой кодекс РФ, каждый спортсмен, необоснованно отстраненный от участия в Играх, должен получить единовременную компенсацию в размере 10 их среднемесячных зарплат.

Свищев уверен, что подобные выплаты станут поощрением спортсменов, "добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы на Олимпийских, Паралимпийских Играх". Ведь такие спортсмены годами тренируются, чтобы защищать интересы России на международной спортивной арене.

Предполагается, что порядок выплат компенсаций должно устанавливать правительство РФ, а их размер в индивидуальном порядке будет рассчитывать Минспорт - по заявкам Олимпийского или Паралимпийского комитетов России.

Откуда взять средства в и без того дефицитном бюджете страны, автор идеи не указывает.

Стоит отметить, что из поданных ОКР более чем 500 заявок российских спортсменов Международный олимпийский комитет одобрил немногим более 160.