"Кралово Поле" повержено.

Победой "Уралочки-НТМК" завершился ответный матч 1/8 финала Кубка Европейских конфедераций волейбола, в котором свердловской команде противостояло "Кралово Поле" из Чехии. Игра проходила 7 февраля в Брно, передает "Уралинформбюро".

Лишь один сет сумели выиграть хозяйки площадки. Итоговый счет игры – 3:1 в пользу "Уралочки" (25:10, 26:28, 25:20, 25:16).

В четвертьфинале противостоять свердловским волейболисткам будет белорусская "Минчанка". Первая встреча команд состоится 21 февраля в ДИВСе Екатеринбурга.

Кубок ЕКВ разыгрывается с 1980 года. "Уралочка-НТМК" дважды становилась серебряным призером турнира – в сезонах 2008/09 и 2013/14 годов.