Старт ровно в полдень.

10 февраля 2018 года в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом состоится массовая лыжная гонка "Лыжня России-2018". Старты пройдут на улице Вильгельма де Геннина, рядом со строением №19 (перекресток с Институтской), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".

Организаторами спортивного праздника, помимо компании-застройщика, выступают ЗАО "УК "Академический" и спортивный клуб Akadem.

"Лыжня России" в Академическом – это ежегодная спортивная традиция жителей района. По количеству участников лыжного забега мероприятие считается одним из самых масштабных, ведь возрастных ограничений нет.

В этом году в честь заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 длина трассы составит 2 025 метров.

В 11.30 участников ждут на регистрацию. Спустя 15 минут пройдет построение. Ровно в 12.00 будет дан старт лыжному забегу, итоги которого подведут два часа спустя.