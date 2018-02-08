×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургский Академический выходит на "Лыжню России"Сегодня в 15:00

  • Текст

Старт ровно в полдень.

10 февраля 2018 года в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом состоится массовая лыжная гонка "Лыжня России-2018". Старты пройдут на улице Вильгельма де Геннина, рядом со строением №19 (перекресток с Институтской), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".

Организаторами спортивного праздника, помимо компании-застройщика, выступают ЗАО "УК "Академический" и спортивный клуб Akadem.

"Лыжня России" в Академическом – это ежегодная спортивная традиция жителей района. По количеству участников лыжного забега мероприятие считается одним из самых масштабных, ведь возрастных ограничений нет.

В этом году в честь заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 длина трассы составит 2 025 метров.

В 11.30 участников ждут на регистрацию. Спустя 15 минут пройдет построение. Ровно в 12.00 будет дан старт лыжному забегу, итоги которого подведут два часа спустя.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×