"Олимпийская" судьба Шипулина решится в день открытия Игр-2018Сегодня в 13:11
- Текст
Суд взял паузу на раздумье.
Решение по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 будет объявлено утром в день открытия Игр. Об этом заявил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (СAS) Матье Риб.
"Вердикт будет озвучен с 09.00 до 12.00 по местному времени (03.00 – 06.00 по московскому - прим.ред.)", - сказал он.
Апелляции на недопуск к Олимпийским играм 6 февраля подали 32 российских спортсмена, в том числе уральцы Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Юлия Скокова, Евгения Захарова, Евгений Гараничев, Ирина Услугина, Алексей Волков, Глеб Ретивых, Алексей Береглазов и Валерий Ничушкин.
Олимпиада-2018 будет проходить с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Международный олимпийский комитет пригласил на нее 169 россиян, без объяснения причин отказав большинству лидеров сборной.
На Играх отечественные атлеты будут выступать под нейтральным флагом, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:59
МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
Нынешнее наказание не пугает автомобилистов.Сегодня в 19:40
Толстосумов обложат повышенной ставкой НДФЛ
Если одобрит Госдума.Сегодня в 19:30
Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
Ему же встречать комиссию FIFA.Сегодня в 19:08
Бизнесмен из Кушвы отделался штрафом за многомилионный долг перед работниками
Успел его выплатить.Сегодня в 19:04
Болельщики сборной РФ дали световой "отпор" WADA
В Канаде.Сегодня в 18:53
WhatsApp запустит собственную платежную систему
Не для всех.Сегодня в 18:24
Мундиаль отсрочил даты выпускных в Екатеринбурге
Аттестаты школьники получат после ЧМ.Сегодня в 17:47
В сургутском спорткомплексе зарезали посетителя
Подозреваемый задержан.Сегодня в 17:45
"Крестный отец" Брандо имел сексуальную связь с комиком
В кокаиновом угаре 70-х.Сегодня в 17:35
Пенсионер требует с дорожников Екатеринбурга миллион из-за ямы
В которую упал с велосипеда.Сегодня в 17:20
Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
В случившемся разберется прокуратура.Сегодня в 17:11
"АльфаСтрахование" передало в полицию 1627 заявлений о мошенничестве
Каждое десятое стало поводом для уголовного дела.Сегодня в 16:47
Ученица пермской школы отправила шесть одноклассников в больницу
Распылив духи в кабинете.Сегодня в 16:43
Техническое творчество сотрудников помогает "РН-Пурнефтегазу"
Экономить миллионы.Сегодня в 16:28
Собственники жилья возьмут в осаду отделы полиции
Ради регистрации болельщиков.
Ещё в сюжете «Олимпиада в Пхёнчхане»
Главные новости
- Сегодня в 19:59МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
- Сегодня в 19:30Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
- Сегодня в 17:20Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
- Сегодня в 16:26Поколение "пенсион" считает баллы
- Сегодня в 16:07Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Аналитика
Поколение "пенсион" считает баллы
А эксперты пророчат системе скорый крах.
Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Для здоровой жизни на селе.
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.