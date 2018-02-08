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"Олимпийская" судьба Шипулина решится в день открытия Игр-2018Сегодня в 13:11

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Суд взял паузу на раздумье.

Решение по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 будет объявлено утром в день открытия Игр. Об этом заявил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (СAS) Матье Риб.

"Вердикт будет озвучен с 09.00 до 12.00 по местному времени (03.00 – 06.00 по московскому - прим.ред.)", - сказал он.

Апелляции на недопуск к Олимпийским играм 6 февраля подали 32 российских спортсмена, в том числе уральцы Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Юлия Скокова, Евгения Захарова, Евгений Гараничев, Ирина Услугина, Алексей Волков, Глеб Ретивых, Алексей Береглазов и Валерий Ничушкин.

Олимпиада-2018 будет проходить с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Международный олимпийский комитет пригласил на нее 169 россиян, без объяснения причин отказав большинству лидеров сборной.

На Играх отечественные атлеты будут выступать под нейтральным флагом, передает "Уралинформбюро".

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