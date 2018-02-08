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Болельщики сборной РФ дали световой "отпор" WADAСегодня в 19:04

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В Канаде.

Болельщики сборной России устроили перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале световое шоу в поддержку отечественных спортсменов. В ролике, выложенном на канале SportHeart в Youtube, видно, как вначале на стене здания появляется российский флаг, а затем уже надпись на триколоре на английском языке: "Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа".

Ранее из-за "допингового" доклада главы комиссии WADA Ричарда Макларена Международный олимпийский комитет (МОК) отобрал "сочинские" медали у нескольких российских спортсменов, а членам сборной страны разрешил поехать на ОИ-2018 в Пхенчхан только под нейтральным флагом, передает "Уралинформбюро".

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