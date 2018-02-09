Суд встал на сторону МОК.

Апелляция 47 россиян на недопуск к Олимпийским играм 2018 года отклонена. Соответствующее решение приняло выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS), передает "Уралинформбюро".

Первоначально действия Международного олимпийского комитета (МОК) оспорили 32 спортсмена, без объяснения причин не получившие от организации приглашения на Игры. К ним присоединились 13 атлетов и 2 тренера, с которых CAS ранее снял пожизненную дисквалификацию.

"Получение приглашений – это привилегия, и это полностью отвечает интересам МОК в деле борьбы с допингом. Арбитры CAS пришли к выводу, что процесс, установленный МОК по созданию списка приглашений российских спортсменов для участия в Олимпийских играх, нельзя назвать санкцией. Это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям", - цитирует "Матч ТВ" генсека CAS Матье Риба.

В числе тех, кто окончательно лишился возможности принять участие в стартующей сегодня Олимпиаде, 17 уральцев: Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Юлия Скокова, Евгения Захарова, Евгений Гараничев, Ирина Услугина, Алексей Волков, Глеб Ретивых, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Александр Легков, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Ольга Фаткулина, Сергей Чудинов, Татьяна Иванова, Альберт Демченко.

Олимпийские игры будут проходить до 25 февраля. Россияне на них выступят под нейтральным флагом.