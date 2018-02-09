Легендарная конькобежка верит в спортсменов сборной и не согласна с МОК.

Многие российские спортсмены, неприглашенные на Олимпийские игры в Пхенчхан, могут покинуть спорт. Такое мнение выразила гостящая 9 февраля в Екатеринбурге легендарная конькобежка Лидия Скобликова, передает "Уралинформбюро".

"Что такое Олимпиада для спортсменов? Допустим, я была на трех Олимпиадах, а есть спортсмены, которые 10 лет готовятся, чтобы раз в жизни поучаствовать. Для многих это трагедия", - пояснила она.

Раскритиковала "Уральская молния" и отстранение российской сборной от Игр, из-за которого отечественные атлеты будут выступать в Южной Корее под нейтральным флагом. С этим решением Международного олимпийского комитета она никогда не согласится, подчеркнула Скобликова: "Спортсмены – все жесткие, дисциплинированные, выдержанные люди. Но когда ты стоишь на пьедестале почета, то держишься, чтобы не разрыдаться. И лишить спортсменов, которые будут стоять на пьедестале, этого – очень плохо".

Из-за творящегося в олимпийском движении "беззакония", признается спортсменка, она отказалась от поездки в Пхенчхан – решила отправиться на Урал, где в ближайшие дни пройдут премьеры снятого Свердловской киностудией фильма "Забег. Стать чемпионом 3" о самой Скобликовой.

"Недели три назад я пришла в Олимпийский комитет, у меня уже была оплачена поездка на Олимпийские игры. Но я сказала, что не поеду. Ну, не хочется мне ехать на Олимпиаду, где такое беззаконие! Сказала, что променяю поездку в Корею на визит в Свердловск. Ночью мы выезжаем в Челябинск, затем – в Златоуст".

По мнению Скобликовой, в Южной Корее российские атлеты могут "выстрелить" там, где никто не ожидает, даже они сами: "Вот зачем меня везли в Скво-Вэлли (на Олимпиаду-1960 – прим.ред.), 20-летнюю спортсменку, которая даже не была первой в своей стране? Как мне кажется, меня везли для прикрытия: получится – хорошо, не получится – ничего страшного. А я раз! И выиграла две медали. (…) Я думаю эти люди, можно так по-русски сказать, обозлятся и еще лучше выступят на соревнованиях. Лучше, чем могли бы. Это придаст им силы, а мы будем их поддерживать".

Лидия Скобликова родилась в 1939 году в Златоусте. Выиграла две золотые медали на Играх в Скво-Вэлли, а в Инсбруке-1964 стала абсолютной чемпионкой, завоевав награды высшего достоинства на всех четырех личных дистанциях. Повторить это ее достижение до сих пор никто не смог.

9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию 47 россиян на недопуск к Олимпийским играм 2018 года. В Южную Корею МОК ранее пригласил только 169 отечественных атлетов. Одна из них – конькобежка Ольга Граф, выигравшая в Сочи-2014 году две бронзы – отказалась от приглашения.

На открывающихся сегодня Играх россияне будут выступать под нейтральным флагом.