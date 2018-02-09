Вместо Пхенчхана – Сыктывкар.

В альтернативных играх по олимпийским видам спорта примут участие около 920 российских атлетов. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков.

По его словам, состязания для спортсменов, не попавших на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан, пройдут в феврале, марте и апреле. В программе – бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек и конькобежный спорт, передает "Уралинформбюро".

Такие меры приняты для того, чтобы оказать российским спортсменам максимальную поддержку и дать им шанс продемонстрировать результаты четырехлетней подготовки.

Альтернативные игры пройдут в Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге.

Стоит напомнить, что ОИ-2018 пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля. В них примут участие 168 российских спортсменов, которых признали "чистыми" от допинга. Кроме того, в Пхенчхан не пригласили лидеров национальной команды РФ.

Ранее по теме:

Скобликова: россияне обозлятся и выступят на Олимпиаде еще лучше

Российские спортсмены поедут на Олимпиаду-2018