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920 российских атлетов поучаствуют в альтернативных играхСегодня в 17:11

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Вместо Пхенчхана – Сыктывкар.

В альтернативных играх по олимпийским видам спорта примут участие около 920 российских атлетов. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков.

По его словам, состязания для спортсменов, не попавших на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан, пройдут в феврале, марте и апреле. В программе – бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек и конькобежный спорт, передает "Уралинформбюро".

Такие меры приняты для того, чтобы оказать российским спортсменам максимальную поддержку и дать им шанс продемонстрировать результаты четырехлетней подготовки.

Альтернативные игры пройдут в Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге.

Стоит напомнить, что ОИ-2018 пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля. В них примут участие 168 российских спортсменов, которых признали "чистыми" от допинга. Кроме того, в Пхенчхан не пригласили лидеров национальной команды РФ.

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