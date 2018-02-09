Екатеринбург не прельстил команды-участницы ЧМ-2018Сегодня в 18:43
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Базироваться на Урале никто не захотел.
На официальном сайте Международной федерации футбола (FIFA) опубликован список тренировочных баз 32 команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Ни одна из сборных не прельстилась проживанием в столице Урала.
Футболистам, который предстоит провести матчи группового этапа в Екатеринбурге, придется совершать многочасовые перелеты, передает "Уралинформбюро". Сборная Египта будет базироваться в Грозном, Уругвая - в Нижегородской области, Франция, Перу и Мексика - в Подмосковье, Япония - в Казани, Сенегал - в Калуге, Швеция - в Геленджике.
Штаб-квартира российской команды место "постоянной прописки" не поменяет и останется в Химках. Действующие чемпион Европы Португалия "пропишется" в Подмосковье, чемпион мира Германия - в Москве. Бразильцев будет принимать Сочи, испанцев - Краснодар, англичан - Санкт-Петербург, аргентинцев - Московская область.
"Во время группового этапа турнира все команды между матчами будут проживать и тренироваться на своих базах. Оттуда они будут путешествовать в города, где будут проходить их игры. Там они будут останавливаться в предматчевых гостиницах с возможностью тренироваться на предматчевых тренировочных площадках. Как правило, все команды должны останавливаться в предматчевых гостиницах в ночь до и после соответствующего матча. После группового этапа команды, которые прошли в следующий раунд, смогут решить оставаться ли на базе или же передвигаться из города в город, в зависимости от того, где будут проходить их последующие матчи", - отметили в пресс-службе FIFA.
С полным списком баз команд можно ознакомиться тут.
Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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