Около 1000 екатеринбуржцев вышли на "Лыжню России" в Академическом12 февраля в 14:23
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Чтобы пробежать 2025 метров.
10 февраля жители и гости екатеринбургского микрорайона Академический вышли на "Лыжню России-2018". В этом году организаторам - АО "РСГ-Академическое", ЗАО "УК "Академический" и спортивному клубу Akadem - пришлось основательно потрудиться, чтобы обеспечить на трассе необходимое количество снега. Длина маршрута составила 2025 метров в честь заявки столицы Урала на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025.
"Праздничные мероприятия сближают наши семьи. Мы - частица города, нашей страны, поэтому с радостью присоединяемся к федеральной акции "Лыжня России", - приветствовал собравшихся генеральный директор АО "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе застройщика, на участие в состязании зарегистрировалось порядка 1000 человек.
После построения и прослушивания гимна России на старт вышли ученики начальных классов и участники семейного забега, которым предстояло преодолеть километровую дистанцию. По полтора километра пробежали учащиеся 5-11 классов. Все 2025 метров проехали лишь взрослые - спортсмены и любители.
В числе победителей среди учащихся 1-4, 5-8 и 9-11 классов оказались Семен Макаров (школа №19) и Настя Семенович (школа №23), Савелий Беляев (школа №19) и Ксения Рассказова (школа №16), Никита Окулов и Мария Золотарева (оба школа №16) соответственно.
У взрослых лучшие результаты показали Евгений Буздалин и Наталья Назарова. Самой спортивной стала семья Чеклецовых.
Самой маленькой лыжницей оказалась двухлетняя Настя Антонова, а самым пожилым - 73-летний Николай Урванцев.
Всех спортсменов после забегов ждали горячие каша и чай из полевой кухни. Для болельщиков была развернута концертная программа
Стоит отметить, что Академический стал площадкой "Лыжни России" в девятый раз. В целом по Екатеринбургу в этот работали 17 стартовых площадок.
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