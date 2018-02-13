Нужно почти 80 комплектов.

Международный паралимпийский комитет (МПК) и экипировщик российских атлетов ZASPORT согласовали эскизы формы, в которой паралимпийцы выступят в Пхенчхане. Об этом рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, передает "Уралинформбюро".

"Эскизы экипировки уже согласованы с Международным паралимпийским комитетом на соответствие по идентификации производителя на Паралимпийских играх 2018 года. Надеюсь, что сотрудничество будет полезным и плодотворным", - цитирует его ТАСС.

Российская команда из-за продленной МПК дисквалификации национального паралимийского комитета будет выступать под статусом "Нейтральный паралимпийский атлет" (NPA) и паралимпийским флагом. В состав делегации вошли 79 человек, в том числе 33 спортсмена. Представителям мужской команды по лыжным гонкам не хватило лицензий.

XII Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане 9-18 марта.

Стоит отметить, что российские олимпийцы получили от ZASPORT серую неброскую форму в стиле кэжуал. Пользователи соцсетей сразу окрестили экипировку "формой, в которой не хочется побеждать".

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