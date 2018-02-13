Брызгалова и Крушельницкий взяли бронзу в дабл-миксте.

Супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий принесли России первую в истории олимпийскую медаль в керлинге. Они стали третьими в дабл-миксте, передает "Уралинформбюро".

В отборочном раунде россияне одержали 4 победы и потерпели 3 поражения. В полуфинале уступили Швейцарии, а в матче за бронзу со счетом 8:4 взяли верх над парой из Норвегии.

Медаль Брызгаловой и Крушельницкого стала третьей для россиян на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ранее шорт-трекист Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров, а фигуристы стали вторыми в командном турнире.