Шансы есть.

Вторым финалистом сезона 2017/2018 Лиги женского хоккея стала команда "Град-1" из Москвы. Столичный коллектив занял первое место в группе А дивизиона "Амазонки", передает "Уралинформбюро".

Второй отборочный раунд в квартете прошел 10-11 февраля. "Град-1" выиграл все три игры и набрал в итоге 12 очков. Второе место с 8 очками заняла команда "Спартанки" (Москва), третье с 4 очками – "Град-2" (Москва). "Тигрицы Амура" из Хабаровска не сумели заработать ни одного очка.

16-18 февраля в Казани пройдет заключительный отборочный раунд в группе Г. Лидирует в ней нижегородский "Рост-Химик" (8 очков). Вторую строчку занимает "Союз" из Пензы (4 очка), третью – екатеринбургский "Малахит" (3), четвертую – казанский "Форвард" (3), пятую – "Ангелы" из Кирова (2).

Финал сезона Лиги женского хоккея состоится в мае в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной Лиги. Игры будут проходить в Сочи.



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