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CAS распишет причины недопуска россиян на Олимпиаду-201813 февраля в 13:05

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Люди должны знать.

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб поддержал заявление биатлониста Мартена Фуркада (Франция) о том, что основания для недопуска россиян на Олимпиаду-2018 должны быть преданы огласке.

"По каждому индивидуальному случаю будет опубликована мотивировочная часть. Там будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении. Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать", - цитирует Риба RT.

При этом генсек CAS в очередной раз отметил, что и суд, и Международный олимпийский комитет при вынесения вердиктов не исходили из политической ситуации, передает "Уралинформбюро".

Мартен Фуркад, взявший золото в гонке преследования, потребовал от МОК объяснений "отставки" одного из своих сильнейших соперников - россиянина Антона Шипулина.

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