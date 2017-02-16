Люди должны знать.

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб поддержал заявление биатлониста Мартена Фуркада (Франция) о том, что основания для недопуска россиян на Олимпиаду-2018 должны быть преданы огласке.

"По каждому индивидуальному случаю будет опубликована мотивировочная часть. Там будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении. Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать", - цитирует Риба RT.

При этом генсек CAS в очередной раз отметил, что и суд, и Международный олимпийский комитет при вынесения вердиктов не исходили из политической ситуации, передает "Уралинформбюро".

Мартен Фуркад, взявший золото в гонке преследования, потребовал от МОК объяснений "отставки" одного из своих сильнейших соперников - россиянина Антона Шипулина.