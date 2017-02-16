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Лыжники привезли России две олимпийские бронзы13 февраля в 18:34

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В спринте.

Российские лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов 13 февраля завоевали бронзовые медали в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Белорукова уступила норвежке Майкен Фалле и победительнице гонки шведке Стине Нильссон. Большунова обошли норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо и итальянец Федерико Пеллегрино.

На счету Олимпийских атлетов из России пять медалей. Ранее бронзу взяли шорт-трекист Семен Елистратов и керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, серебро - фигуристы в командных соревнованиях.

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