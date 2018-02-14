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Первоуральские газовики вышли на "Лыжню России"Сегодня в 11:10

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Вместе с детьми.

Работники холдинга "ГАЗЭКС" и их семьи приняли участие во Всероссийской лыжной гонке "Лыжня России-2018". В Первоуральске на лыжи встали около 50 сотрудников газораспределительной организации. Среди них были и главный инженер АО "ГАЗЭКС" по Западному округу Павел Ильиных, заместитель исполнительного директора АО "ГАЗЭКС" по Западному округу Михаил Сурнин, начальник городской комплексно-эксплуатационной службы Александр Транзалов.

Не остались в стороне и дети газовиков – самому младшему участнику гонки в составе дружины "ГАЗЭКСа" 7 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества, поддержать лыжников в Первоуральск из Екатеринбурга приехал главный инженер холдинга Денис Гоглев. После забега лыжники и болельщики испробовали пельменей, которые сварили с помощью газовой горелки тут же на стадионе, и ароматного чая с плюшками.

Сотрудники западного подразделения Группы компаний "ГАЗЭКС" участвуют в "Лыжне России" на постоянной основе с 2007 года. С каждый годом лыжников становится больше.

Развитию спорта в холдинге уделяется немалое значение – проводятся спартакиады, чемпионаты по мини-футболу. 22 февраля в Арамили состоится турнир по хоккею с шайбой в валенках в рамках Газовой Хоккейной Лиги Свердловской области. Он будет приурочен к празднованию Дня защитника Отечества.

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