Этапы Кубка мира и Кубка IBU пройдут в Тюменской области.

Международный союз биатлонистов (IBU) не будет лишать Россию права проведения международных соревнований в текущем сезоне. Соответствующее решение было принято 13 февраля на заседании исполнительного комитета организации, сообщает "Уралинформбюро".

Такой вердикт в пресс-службе IBU объяснили двумя причинами. Во-первых, календарь сезона 2017/2018 был утвержден до того, как Российская антидопинговая лаборатория (РУСАДА) была признана несоответствующей международному антидопинговому кодексу, а Международный олимпийский комитет не выступал за перенос соревнований из России.

Во-вторых, все члены Ассоциации международных олимпийских зимних спортивных федераций (AIOWF) ранее договорились о том, что все соревнования в России в текущем сезоне будут проводиться так, как планировалось, если только не появятся новые важные доказательства допинговых нарушений со стороны РФ.

Таким образом, заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдет 20-25 марта в Тюмени, а сезон Кубка IBU завершится этапами в Увате (7-11 марта) и Ханты-Мансийске (13-17 марта).