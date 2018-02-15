×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сговор спортивных федераций оставил Россию с биатлоном14 февраля в 16:32

  • Текст

Этапы Кубка мира и Кубка IBU пройдут в Тюменской области.

Международный союз биатлонистов (IBU) не будет лишать Россию права проведения международных соревнований в текущем сезоне. Соответствующее решение было принято 13 февраля на заседании исполнительного комитета организации, сообщает "Уралинформбюро".

Такой вердикт в пресс-службе IBU объяснили двумя причинами. Во-первых, календарь сезона 2017/2018 был утвержден до того, как Российская антидопинговая лаборатория (РУСАДА) была признана несоответствующей международному антидопинговому кодексу, а Международный олимпийский комитет не выступал за перенос соревнований из России.

Во-вторых, все члены Ассоциации международных олимпийских зимних спортивных федераций (AIOWF) ранее договорились о том, что все соревнования в России в текущем сезоне будут проводиться так, как планировалось, если только не появятся новые важные доказательства допинговых нарушений со стороны РФ.

Таким образом, заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдет 20-25 марта в Тюмени, а сезон Кубка IBU завершится этапами в Увате (7-11 марта) и Ханты-Мансийске (13-17 марта).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×