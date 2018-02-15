Пропустив вперед немцев, китайцев и канадцев.

Золото в парных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхенчхане взяли фигуристы из Германии Алена Савченко и Бруно Массо. На первое место немцы "ворвались" после показа произвольной программы, передает "Уралинформбюро".

Серебро досталось представителям КНР - Суй Вэньцзин и Хань Цун, а бронзу завоевали канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, шедшие вторыми после первого дня соревнований, остались без медалей. После показа произвольной программы пара скатилась на четвертое место.

Стоит отметить, что ранее российские фигуристы взяли серебро в командном турнире на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее по теме:

Фигуристы принесли России вторую медаль Олимпиады-2018