×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российские фигуристы Тарасова и Морозов остались без медалей ОИ-2018Сегодня в 10:26

  • Текст

Пропустив вперед немцев, китайцев и канадцев.

Золото в парных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхенчхане взяли фигуристы из Германии Алена Савченко и Бруно Массо. На первое место немцы "ворвались" после показа произвольной программы, передает "Уралинформбюро".

Серебро досталось представителям КНР - Суй Вэньцзин и Хань Цун, а бронзу завоевали канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, шедшие вторыми после первого дня соревнований, остались без медалей. После показа произвольной программы пара скатилась на четвертое место.

Стоит отметить, что ранее российские фигуристы взяли серебро в командном турнире на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее по теме:
Фигуристы принесли России вторую медаль Олимпиады-2018

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Олимпиада в Пхёнчхане»

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×