Скелетонист Трегубов добавил в олимпийскую копилку россиян сереброСегодня в 08:20
- Текст
Уступил только корейцу.
Копилка "Олимпийских атлетов из России" продолжает пополняться наградами. Очередную медаль сборной принес скелетонист Никита Трегубов. По сумме четырех попыток он стал вторым.
Российского спортсмена опередил кореец Юн Бин Сон. Третьим финишировал Доминик Парсонс из Великобритании, передает "Уралинформбюро".
Теперь в активе россиян 6 медалей. Серебро помимо Трегубова в командном турнире выиграли фигуристы. Бронзовые медали завоевали лыжники Александр Большунов и Юлия Белоусова, шорт-трекист Семен Елистратов, керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:58
Автомобилисты ликуют: суд отменил штрафы за парковку на газонах
В Свердловской области.Сегодня в 14:56
Россия разгромила Словению на хоккейном турнире ОИ-2018
Со счетом 8:2.Сегодня в 14:54
Путина ни в чем не обвиняю: Собчак выступила в Верховном суде
И вспомнила об отце.Сегодня в 14:45
Обрушение потолка в Екатеринбурге обернулось "уголовкой"
Пока дело бесфигурантное.Сегодня в 14:39
Школы Шадринска закрыли на карантин
На сколько – неизвестно.Сегодня в 14:25
В Дагестане собаки загрызли ребенка
Это - второй подобный инцидент.Сегодня в 13:58
Свердловчанин 3 года скрывался в Грузии от правосудия
Но это не помогло.Сегодня в 13:53
В лобовом ДТП в Кургане погиб мужчина
Столкнулись легковушка и грузовик.Сегодня в 13:51
Екатеринбуржцев ждут на Широкую Масленицу в Академическом
Провожать зиму.Сегодня в 13:42
Пермяк едва не зарезал соседа из-за еды
Которую похитил.Сегодня в 13:16
МРОТ повысят до прожиточного минимума с 1 мая
Госдума приняла закон.Сегодня в 13:13
"Уральские авиалинии" открывают новые рейсы в Сочи
Из городов Дальнего Востока и Сибири.Сегодня в 13:13
3000 свердловских подростков ежегодно вовлекают в криминал
Статистика не меняется год от года.Сегодня в 13:02
В Кургане фура сбила 10-летнего мальчика на "зебре"
Ребенок выжил.Сегодня в 13:01
Российский лыжник завоевал бронзу в гонке на 15 километров
Свободным стилем.
Ещё в сюжете «Олимпиада в Пхёнчхане»
Главные новости
- Сегодня в 14:58Автомобилисты ликуют: суд отменил штрафы за парковку на газонах
- Сегодня в 14:45Обрушение потолка в Екатеринбурге обернулось "уголовкой"
- Сегодня в 12:49Почти 100 миллионов рублей потратят на ремонт екатеринбургского цирка
- Сегодня в 12:12Погибший второй пилот Ан-148 проходил практику в ЧЛУГА
- Сегодня в 11:55В Асбесте в воске для депиляции обнаружили килограмм кокаина
Аналитика
Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство
Заемщиков с наследниками.
Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"
Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.