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Скелетонист Трегубов добавил в олимпийскую копилку россиян сереброСегодня в 08:20

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Уступил только корейцу.

Копилка "Олимпийских атлетов из России" продолжает пополняться наградами. Очередную медаль сборной принес скелетонист Никита Трегубов. По сумме четырех попыток он стал вторым.

Российского спортсмена опередил кореец Юн Бин Сон. Третьим финишировал Доминик Парсонс из Великобритании, передает "Уралинформбюро".

Теперь в активе россиян 6 медалей. Серебро помимо Трегубова в командном турнире выиграли фигуристы. Бронзовые медали завоевали лыжники Александр Большунов и Юлия Белоусова, шорт-трекист Семен Елистратов, керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

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