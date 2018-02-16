Свободным стилем.

Российский лыжник Денис Спицов в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем завоевал бронзовую медаль. Она стала седьмой для Олимпийских атлетов из России на Играх в Пхенчхане, передает "Уралинформбюро".

Золото в гонке заработал швейцарец Дарио Колонья, завершивший гонку за 33 минуты 43,9 секунды. Вторым, с отставанием в 18,3 секунды, пришел норвежец Хегстад Крюгер. Россиянин уступил спортсмену из Швейцарии 23 секунды.

Российские спортсмены принесли сборной две серебряные и пять бронзовых медалей. Команда Олимпийских атлетов находится на 13 месте в общем медальном зачете.